فرصة مثالية لريال مدريد؟ نادٍ جديد ينسحب من سباق هاري كين

مستقبل هاري كين يثير الكثير من الجدل..

اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارًا صارمًا فيما يخص التعاقد مع هاري كين نجم نادي توتنهام، الذي ينتهي عقده مع "سبيرز" في صيف 2024.

صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية أكدت أن مانشستر يونايتد قرر إنهاء اهتمامه بالتعاقد مع كين، حيث يشعر "الشياطين الحمر" أن التكاليف المترتبة على التحرك نحو قائد منتخب إنجلترا أعلى من اللازم.

التقرير أشار إلى أن مانشستر يونايتد يشعر ببساطة أنه لا يمكن أن يتم دفع المبلغ الذي يطلبه توتنهام للتخلي عن نجمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلى الرغم من أن عقد كين مع توتنهام يمتد لموسم واحد فقط، إلا أن دانيال ليفي رئيس "سبيرز" ليس مستعدًا للتخلي عنه بأقل من 100 مليون يورو.

كين حظي باهتمام نادي ريال مدريد الإسباني مؤخرًا، قبل أن تهدأ تقارير رغبة النادي الملكي في ضم قائد "الأسود الثلاثة"، أما مانشستر يونايتد فإنه قرر أن يوجه أنظاره إلى الدنماركي راسموس هويلوند مهاجم أتالانتا الإيطالي، الذي لن يكلفه أكثر من 55 مليون يورو.

ويبقى أن نرى مدى إمكانية رحيل كين عن توتنهام في الصيف الحالي، حيث يبدو أن ريال مدريد قد وجه أنظاره للتعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وسط تقارير عن خلاف بين اللاعب وناديه.