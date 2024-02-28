فرصة ذهبية أمام الاتحاد لإفساد عمل الهلال .. الكلاسيكو الآسيوي على غرار الإسباني

مواجهات ساخنة بين العملاقين السعوديين

SHAHID

لاشك أنها أيام الحظ السعيد لجماهير الكرة العربية والآسيوية وخاصة السعودية، إذ نحن على موعد لـ3 مواجهات ساخنة بين الهلال والاتحاد، في دوري روشن ودوري أبطال آسيا، وإن كانت بالتأكيد أيام صعبة وقاسية ومُجهده للعملاقين السعوديين.

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كلاسيكو الهلال والاتحاد سيُقام 3 مرات خلال 12 يومًا، إذ سيلتقيان أولًا في الجولة الـ22 من دوري روشن مساء الجمعة القادم، ثم في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء القادم في الرياض والتالي في جدة.

هذا الأمر يُعيد إلى ذاكرتنا مواجهات الكلاسيكو الإسباني في الفترة من 17 إبريل حتى 3 مايو عام 2011، حين التقى ريال مدريد وبرشلونة أولًا في الدوري الإسباني ثم بعد 3 أيام في الكأس وبعدها بأسبوع مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ذهابًا إيابًا، وقد فاز كل فريق في لقاء وتعادلا في مباراتين، وفاز الريال بالكأس وصعد البارسا لنهائي الأبطال وتُوج باللقب.

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المثير والجميل في المواجهات القادمة أن لكل فريق هدفًا منها بجانب الفوز، إذ يهدف الهلال للحفاظ على إنجازه الهائل وتعزيزه، فيما يسعى الاتحاد للثأر من نتائجه السلبية الأخيرة أمام خصمه، إذ يعود آخر فوز له لعام 2022 في الدوري، وقد أطلق نجمه عبد الرزاق حمدالله تحديًا علنيًا حين شدد على رغبتهم وجاهزيتهم لتعويض خسارة الذهاب وهزيمة الهلال تلك المرة.

الهلال حقق إنجازًا فريدًا بالفوز في 24 مباراة متتالية كان آخرها ضد الاتفاق، مما يجعله قريبًا، حسب العديد من المصادر غير الرسمية، من معادلة الرقم القياسي البالغ 27 انتصارًا متتاليًا وحققه نادي نيو سانت الويلزي موسم 2016-2017.

الانتقام طبق يجب أن يُقدم باردًا .. هذا ما يقوله الإيطاليين بشأن الثأر، ولن يجد حمدالله ورفاقه أفضل من إفساد عمل الهلال الدؤوب وحرمانهم من هذا الإنجاز الكبير، الجميل أن الاتحاد لن تكون لديه فرصة واحدة لفعل ذلك بل 3 لأن أي نتيجة يُحققها الفريق بخلاف الخسارة في اي من المباريات الثلاثة كفيلة بضياع الإنجاز الأزرق المنتظر.

المؤكد أن مباراة الدوري السعودي لن تكون ذات وزن كبير عند الفريقين، لأن كلاهما تقريبًا حقق هدفه، فالهلال في طريق يبدو مفتوحًا لاستعادة لقبه والاتحاد علم أنه خرج من حسابات المنافسة تمامًا، لكن المواجهة القارية ستكون الأهم والأخطر على الفريقين وهي استعادة لذكرى ديربي الرياض بين الهلال والنصر في نصف نهائي آسيا 2021 .. كلاسيكو آسيا سيبقى خالدًا في الذكرى لسنوات طويلة والفوز سيمنح صاحبه ألف سبب وسبب للاحتفال.

SHAHID