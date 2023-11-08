"فرصة أخيرة وإلا التصعيد" .. الفتح يهدد الأهلي بسبب البريكان

تعرف على تفاصيل أزمة الفتح والأهلي بشأن البريكان

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وجه نادي الفتح تهديدًا إلى الأهلي بسبب طريقة انتقال فراس البريكان إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع البريكان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما قام اللاعب فسخ تعاقده مع الفتح ليدعم الراقي صفوفه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن إدارة الفتح خاطبت نظيرتها في الأهلي رسميًا، حول طريقة انتقال فراس البريكان، بعدما تم فسخ عقده من طرف واحد.

وأضافت الصحيفة أن الفتح يرى أن الأهلي فاوض البريكان خلال سريان عقده، وأن هناك أمولًا تم تحويلها إلى اللاعب قبل فسخ عقده بشكل رسمي، وهناك اتصالات حدثت بين الطرفين بشكل غير قانوني.

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وأكدت الصحيفة على أن الفتح أرسل خطابين رسميين إلى إدارة الأهلي، ولم ترد عليهما إطلاقًا، في الوقت الذي طلب فيه الفتحاويون الجلوس إلى طاولة حوار لحل الموضوع بشكل ودي، قبل تصعيده إلى جهات رياضية قانونية، مدعومًا بالأدلة.

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