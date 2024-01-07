"فرحة لم تتم" .. رغم عودته للملاعب نجم برشلونة يغيب لشهر بسبب إصابة جديدة!

فرحة برشلونة بعودة نجم الفريق تنتهي بسبب الإصابة...

شبح الإصابات لازال يطارد برشلونة، هذا الموسم وبالرغم من تعافي إينييجو مارتينيز، مدافع الفريق من الإصابة التي لحقت به ومشاركته في مباراة الليلة أمام بارباسترو في كأس الملك، إلا أن شبح الإصابة زاره ودمر فرحته.

ونجح برشلونة، في الفوز على بارباسترو، خارج القواعد بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وكان المدافع صاحب الـ 32 عامًا قد تعرض إلى إصابة في وقت سابق، أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، قبل أن يعود في مباراة الليلة ويتعرض لانتكاسة وتتجدد الإصابة.

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وشارك مارتينيز في المباراة كبديل، ولكنه خرج بسبب الإصابة بعد أقل من 10 دقائق، عند تجدد إصابته العضلة ذات الرأسين في القدم اليسرى، ليستمر "نحس" المدافع الإسباني.

وعانى مارتينيز، من سوء حظ رفقة الفريق الكتالوني، إذ وصل اللاعب بمشاكل في اللفافة الأخمصية، ليغيب عن الملاعب فترة طويلة، وبمجرد عودته ومشاركته في المباريات تعرض إلى إصابة في الركبة، قبل أن يتعرض إلى إصابة اليوم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن مارتينيز، سيخضع لمزيد من الفحوصات صباح يوم الإثنين، للوقوف على حالته وتحديد مدة غيابه.