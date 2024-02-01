فرحة النصر لم تكتمل .. إصابة أوسبينا وخروجه أمام إنتر ميامي

انتكاسة جديدة لإصابة الحارس الكولومبي...

شهدت مباراة النصر، وإنتر ميامي في الجولة الثانية من كأس موسم الرياض، أنباء سيئة للفريق السعودي، بعد تجدد الإصابة لحارس الفريق دافيد أوسبينا ومغادرته ملعب اللقاء.

ويلعب النصر، أمام نظيره الأمريكي إنتر ميامي، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس موسم الرياض، الذي تستضيف السعودية، بنظام البطولة المجمعة ويشارك مع النصر وإنتر، فريق الهلال.

وعانى الحارس الكولومبي، على مدار العام الماضي من إصابة في شهر يناير بأحد عظام مرفق اليد، ودخل بسببها العمليات الجراحية، قبل أن تتجدد الإصابة في الصيف الماضي، ويغيب عن الملاعب منذ ذلك الحين.

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وفي أول مباراة لأوسبينا، عقب تعافيه من الإصابات ومشاركته مع النصر، تعرض إلى إصابة في أول نصف ساعة من مباراة العالمي وإنتر ميامي، وغادر ملعب اللقاء.

وتصدى أوسبينا لتسديدة قوية من لاعب إنتر ميامي، قبل أن يسقط أرضًا بسبب إصابة في الركبة، ولم يتمكن من مواصلة اللقاء، ليخرج ويشارك وليد عبد الله بدلًا منه.