فرجاني ساسي يريد مواصلة اللعب مع الزمالك

التونسي سعيد في القاهرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رحب فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك ومنتخب تونس بفكرة مواصلة اللعب مع ناديه المصري، مؤكدًا سعادته البالغة بالتواجد بين صفوفه.

وانضم ساسي للزمالك بداية الموسم الجاري ويعيش موسمًا مذهلًا ويُعد أحد أبرز نجوم الفريق، وقد تحدث لموقع كووورة مؤكدًا ثقة الجميع به وسعادته بهذا.

مضيفًا "الحمد لله ظروفي طيبة للغاية في مصر، كما أنني في أوج العطاء وفي أحسن حالاتي، حيث سجلت مع الزمالك 8 أهداف في مختلف المسابقات التي يراهن عليه الفريق. المردود الغزير الذي أقدمه جعلني أكسب ثقة الجميع من جهاز فني وجهاز إداري".

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وعن مستقبله، قال الدولي التونسي "يربطني مع الزمالك عقد يمتد لثلاث سنوات، وطالما أن أموري جيدة مع الفريق فمن الطبيعي أنني سأواصل معه المشوار. هذا الموسم أمامنا العديد من الرهانات محليًا وقاريًا وأولها المباراة المهمة التي ستجمعنا بالأهلي".

وأتم صاحب الـ27 عامًا مؤكدًا على أهمية مباراة تونس الودية أمام الجزائر، سواء للجهاز الفني الجديد بقيادة آلان جيريس أو اللاعبين، للوقوف على مدى استعدادات الفريق وجاهزيته لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا في القاهرة الصيف القادم.