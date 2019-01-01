خالد شمام يثق في حظوظ الترجي للفوز بكأس السوبر أمام الرجاء

مباراة منتظرة في الدوحة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى خليل شمام قائد الترجي التونسي ثقته في حظوظ فريقه للفوز بكأس السوبر الأفريقي حين يُواجه الرجاء المغربي في الدوحة يوم الجمعة القادم.

وقال شمام للصحفيين قبل تدريبات فريقه اليوم أن المباراة ستكون صعبة بين الطرفين، مضيفًا "الفريقان يعرفان بعضهما البعض، لكن الترجي متعطش أكثر للقب وهو بطل أفريقيا، وعليه أن يكون في مستوى هذا التتويج".

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أضاف في تصريحاته التي نقلها موقع كووورة "نحن مطالبون بأن نكون في مستوى هذا التحدي. إدارة النادي والجماهير تنتظر منا هذا التتويج، ونأمل بأن نجد قوتنا التي أظهرناها في دوري أبطال أفريقيا".

يُذكر أن الترجي يدخل مباراة الجمعة بهدف الثأر من منافسه أيضًا، إذ كان الرجاء قد تُوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 1999 على حساب الفريق التونسي بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.