خيار مفاجئ .. فرانك لامبارد ينضم لقائمة المرشحين لتدريب روما

مستقبل إيفان يوريتش على صفيح ساخن

أضاف إيفان يوريتش المدير الفني لروما المزيد من الشكوك حول مستقبله مع الفريق بالخسارة أمام هيلاس فيرونا 3-2 في آخر جولات الدوري الإيطالي، والتي تلت السقوط المذل أمام فيورنتينا 5-1.

الحديث في الإعلام الإيطالي لم يعد حول فرص بقاء أو رحيل المدرب الكرواتي، بل عن قائمة المرشحين لخلافته والتي تتسع يومًا بعد يوم.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أكدت تواجد المرشحين السابقين لخلافة يوريتش، وأبرزهم روبرتو مانشيني وكلاوديو رانييري، وقد أضافت لهم باولو سوزا المدير الفني الحالي لفريق شباب الأهلي الإماراتي، ولكن الخيار المفاجئ والغريب كان الإنجليزي فرانك لامبارد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة الوردية أوضحت أن عائلة فريدكينز مالكة نادي روما وخلال محاولتها الاستحواذ على إيفرتون أبلغت من المسؤولين في النادي الإنجليزي أن لامبارد سيكون خيارًا ممتازًا لهم في العاصمة الإيطالية حال تمت إقالة يوريتش.

يُشار إلى أن لامبارد غير مرتبط بأي نادٍ حاليًا، حيث كان قد رحل عن تشيلسي بعد أن تولى تدريبه مؤقتًا لمدة شهرين، وقد قاده في 11 مباراة لم يفز سوى في واحدة وقد خسر 8 مباريات.