فرانك ريبيري يقترب من مزاملة تشافي في قطر

احتمالات انتقال نجم بايرن ميونيخ فرانك ريبيري إلى السد القطري لمزاملة نجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية ألمانية أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري مرشح للانضمام إلى صفوف السد القطري بنهاية الموسم الحالي.

وكان فرانك ريبيري قد جدد عقده الذي ينتهى بنهاية الموسم الحالي إلى غاية نهاية الموسم المقبل رفقة أريين روبين.

وكان ريبيري قد تحدث عن عدم علمه بما سيحدث في المستقبل، مؤكدًا أنه يركز فقط على ما تبقى من الموسم الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ أبريل ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، تحدثت عدة مصادر صحفية ألمانية مؤخرًا بأن فرانك ريبيري يرى أن رحلته في بايرن ميونيخ ستنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت هذه المصادر والتي جاء على رأسها صحيفة سبورت بيلد أن أنظار ريبيري باتت موجهة صوب نادي السد القطري.

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وعرض نادي السد ضم ريبيري من أجل مزاملة نجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز الذي يقدم أداء جيدًا مع السد.