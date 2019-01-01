ريبيري يكشف عن تلقيه عروضًا إنجليزية وألمانية

فرانك ريبيري نجم فريق بايرن ميونخ السابق يكشف عن تفاصيل العروض التي تلقاها قبل الانضمام مؤخرًا لفيورنتينا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ السابق عن تلقيه عدة عروض للانضمام لأندية أخرى هذا الصيف قبل اللعب مؤخرًا لصالح فيورنتينا الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ريبيري لصالح "سبورتس بيلد" وأكد خلالها أن يخوض تجربة جديدة بعيدًا عن الدوري الألماني.

وقال ريبيري: "تلقيت عرضًا من قبل آينتراخت فرانكفورت في هذا الصيف لكنهم أرادوا أن يمنحوني عقدًا لمدة موسم واحد فقط ولم يكن ذلك مناسبًا بالنسبة لي".

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وأضاف النجم الذي أمضى أغلب مسيرته في بايرن ميونخ: "كان لدي رغبة في مغادرة الدوري الألماني من أجل الدخول في تجربة جديدة ببلد مختلفة".

وأكمل تصريحاته حول بقية العروض بعيدًا عن ألمانيا وإيطاليا: "تحدثت معي بعض الفرق من أوروبا أيضًا ومنهم من كانوا في الدوري الإنجليزي".

جدير بالذكر أن ريبيري كان قد قدم مستويات مذهلة رفقة فريق فيورنتينا في الأسابيع الماضية وحصل على جائزة أفضل لاعب في الشهر.