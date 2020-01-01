فرانكفورت يحدد لميلان شرط الاستغناء عن ريبيتش

وفيورنتينا سيكون الرابح الأكبر من الصفقة

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة آينتراخت فرانكفورت، حددت لمسؤولي ميلان قيمة المبلغ المطلوب مقابل بيع الكرواتي أنتي ريبيتش.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "توتو سبورت"، فإن ممثل البوندسليجا طلب من الروسونيري الحصول على مبلغ لا يقل بأي حال من الأحوال عن 40 مليون يورو.

ولفت التقرير إلى أن فيورنتينا سيكون الرابح الأكبر من الصفقة، لوجود بند في عقد بيعه لفرانكفورت عام 2018، يعطي الفيولا الحق في الحصول على 30 لـ 50% من رسوم بيعه في المستقبل.

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وجاءت هذه الأنباء بعد صحوة صاحب الـ26 عامًا في الفترة الماضية، والتي أسفرت عن تسجيله لستة أهداف في آخر سبع مباريات في الدوري الإيطالي.

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وانتقل ريبيتش إلى "سان سيرو" الصيف الماضي قادمًا من فرانكفورت على سبيل الإعارة لمدة عامين، وفي المقابل ذهب أندريه سيلفا في الاتجاه المعاكس، وذلك دون تحديد خيارات الشراء، لضيق الوقت قبل أن يُسدل الستار على الميركاتو الصيفي.

وخاض الدولي الكرواتي 17 مباراة بقميص ميلان منذ بداية الموسم الجديد، سجل خلالها سبعة أهداف.

وفي تجربته مع ناديه الألماني السابق، سجل 25 هدفًا من مشاركته في 100 مباراة في مختلف المسابقات.