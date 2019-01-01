ريفالدو: كوتينيو أخطأ حين استفز جماهير برشلونة في احتفاله

ريفالدو ينتقد احتفال كوتينيو في مواجهة برشلونة أمام مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انتقد أسطورة الكرة البرازيلية ريفالدو مواطنه ونجم برشلونة فيليبي كوتينيو بسبب احتفاله بهدفه في مرمى مانشستر يونايتد.

وتغلب برشلونة بثلاثية نظيفة على ضيفه مانشستر يونايتد أمس الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي المواجهة التي حضر فيها حوالي 94 ألف متفرج في كامب نو، سجل كوتينيو هدف فريقه الثالث بعدما سجل ليونيل ميسي هدفين.

واحتفل كوتينيو بهدفه بأن أغمض عينيه ووضع أصابعه في أذنيه أمام جمهور برشلونة كدلالة على عدم اهتمامه بالانتقادات الموجهة له.

وبخصوص ذلك، رأى ريفالدو أن تصرف كوتينيو كان خاطئًا لأنه يقلل فيه من اهتمامه بالجماهير التي هي العنصر الأهم في اللعبة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وقال ريفالدو: "كوتينيو بالطبع لا يقصد الإساءة إلى جماهير برشلونة ولا يقصد التقليل من حجم أي شخص في هذا المكان، أنا أعلم ذلك جيدًا"

وأضاف: "فقط كوتينيو يعيش حالة من الضغوطات منذ انضمامه إلى برشلونة، وكان يعبر عن حجم ما يتعرض له فقط"

وتابع: "ورغم أنه لا يقصد الإساءة، إلا أن ما قام به كان من الممكن أن يفسر كلا مبالاة من اللاعب تجاه جمهوره، وهذا شيء مرفوض"

وحول الاحتفال أيضًا قال: "ما كان لكوتينيو أن يحتفل بهذه الطريقة، كان من الأفضل تجنب الدخول في كل هذه التساءلات"

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يذكر أن فيليبي كوتينيو كان قد انضم إلى صفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات الشتوية قبل الماضية قادمًا من ليفربول.