فراس البريكان وحده لا يكفي .. الأهلي يستهدف "وصيف" كيليان مبابي لتقوية هجومه

الأهلي لم يبرم أي صفقة حتى الآن، فهل يفلح هذه المرة؟

تألق المهاجم فراس البريكان الموسم الماضي مع الأهلي لا يعني أن يكتفي الراقي به كمهاجم صريح، خاصةً وأن الاعتماد على البرازيلي روبرتو فيرمينو في هذا المركز لم يؤت بثماره.

الراقي خلال الميركاتو الصيفي الجاري لم يتعاقد مع أي صفقة بعد - حتى الآن - فيما رحل جناحه آلان سانت ماكسيمين على سبيل الإعارة ومهاجمه ماركو أمارال "بيع نهائي" نحو الدوري التركي.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن قلعة الكؤوس تعمل حاليًا على التعاقد مع المهاجم الكندي جوناثان دافيد؛ مهاجم ليل الفرنسي، لكنها لم تكشف أي تفاصيل حول المفاوضات أو العرض المقدم.

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صاحب الـ24 عامًا يعد أحد نجوم الدوري الفرنسي، ففي الموسم الماضي حل وصيفًا لكيليان مبابي؛ نجم باريس سان جيرمان وقتها ولاعب ريال مدريد حاليًا، في قائمة هدافي الموسم برصيد 19 هدفًا متأخرًا بثمانية أهداف عن صاحب الصدارة.

ويرتبط الكندي بعقد مع ليل يمتد لنهاية الموسم المقبل، بعدما كان قد انضم له في صيف عام 2020، أي أنه في يناير المقبل سيكون متاحًا له التوقيع لأي نادٍ على أن ينضم له مجانًا في صيف 2025.