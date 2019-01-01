فخر الدين بن يوسف يُعلق "غاضبًا" على استبعاده من قائمة تونس

المدرب آلان جيريس استبعد بن يوسف من القائمة النهائية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رد فخر الدين بن يوسف لاعب الترجي غاضبًا على قرار استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية.

وكان المدرب آلان جيريس قد قرر استبعاد بن يوسف ونادر الغندري بعد المباراة الودية أمام العراق، وهو ما أثار استياء اللاعب صاحب الـ27 عامًا.

وقد عبر عن هذا بقوله عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "شكرًا للناخب الوطني على تقديري الكبير".

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أضاف "بعد 42 مباراة مع المنتخب على مدى 6 سنوات أقوم باختبار ضد المنتخب العراقي ويتم إبعادي بسبب نقص في الجاهزية مع العلم أني كنت من أكثر اللاعبين جريًا في الملعب، وكنت وراء الهدف الثاني".

يُذكر أن منتخب نسور قرطاج سيخوض مباراة ودية أخرى قبل التوجه لمصر، ستكون أمام كرواتيا يوم الثلاثاء القادم، وبعدها سيستبعد المدرب جيريس أحد لاعبيه الـ24 ليستقر على قائمة الـ23 لاعبًا النهائية لتونس في البطولة القارية.