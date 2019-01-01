فخر الدين بن يوسف: مواجهة أي سواتيني والجزائر فرصة للتعرف على جيريس

اللاعب خارج حسابات المنتخب للإصابة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى فخر الدين بن يوسف مهاجم الاتفاق السعودي حزنه لغيابه عن معسكر المنتخب التونسي الحالي للإصابة، مؤكدًا أن مباراتي أي سواتيني والجزائر فرصة للتعرف على المدرب الجديد آلان جيريس.

وقال اللاعب صاحب الـ27 عامًا في تصريحات نقلها موقع كووورة "تعرضت للإصابة مع فريقي السعودي، لذلك كنت خارج قائمة المدرب الفرنسي آلان جيراس، وأنا أتاسف لذلك كثيرًا".

أضاف "بقيت في السعودية بعد الإصابة لـ10 أيام، لكن حالتي لم تتحسن، ولذا عدت إلى تونس لمواصلة العلاج هنا وخوض مرحلة التأهيل، وسأتمكن من العودة للعب إن شاء الله بعد أسبوعين أو ثلاثة".

رسميًا | الفيفا يسمح لأسامة الإدريسي بارتداء قميص المغرب

وأوضح بن يوسف أن مباراة تونس أمام أي سواتيني ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 شكلية وبمثابة لقاء ودي يهدف لتحضير نسور قرطاج للنهائيات التي ستنطلق في مصر خلال يونيو القادم.

وأتم قائلًا "أعتقد أن المباراتين القادمتين ستكونان فرصة للتعرف على المدرب الجديد آلان جيريس وطريقة عمله وأفكاره الفنية".

يُذكر أن جيريس خلف فوزي البنزرتي في تدريب تونس، وقد بدأ عمله مع المنتخب في الأول من يناير الماضي.