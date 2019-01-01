رسميًا | الفيفا يسمح لأسامة الإدريسي بارتداء قميص المغرب

اللاعب موجود في معسكر المنتخب الحالي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم منح الفيفا الإذن لأسامة الإدريسي لارتداء قميص المنتخب الوطني.

وكان لاعب ألكمار الهولندي قد اختار اللعب للمغرب بدلًا من هولندا خلال فبراير الماضي، وقد أعاد أسباب قراره لوالده وثقافته الإسلامية.

وأوضح الاتحاد المغربي أن الفيفا أرسل له خطابًا رسميًا يؤكد أن الإدريسي بات مؤهلًا لتمثيل منتخب أسود الأطلس في الفترة القادمة.

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ويتواجد اللاعب حاليًا مع زملائه في المنتخب المغربي استعدادًا لمواجهة مالاوي في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستُقام في مصر خلال يونيو القادم، ومن ثم سيلعب الفريق ضد الأرجنتن وديًا يوم 26 مارس المقبل على ملعب طنجة الكبير.

يُذكر أن الجناح صاحب الـ23 عامًا لعب 32 مباراة مع ألكمار في جميع البطولات هذا الموسم، وقد أحرز 14 هدفًا وصنع 8، وقد انضم له قادمًا من جرونينجين الهولندي خلال يناير 2018.