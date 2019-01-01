فحص طبي يحسم موقف خالد بوطيب من مباراة النجم الساحلي

وطيب كان قد تعرض للإصابة بكدمة في الركبة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مصرية عن خضوع اللاعب الدولي المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، لكشف طبي اليوم الخميس لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة النجم الساحلي التونسي.

الزمالك يواجه النجم الساحلي الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تُقام على ملعب برج العرب.

💠محمد إبراهيم يغيب عن تدريب الزمالك بسبب ارتفاع درجة حرارته. 🤒 pic.twitter.com/zseD6ZXQWS — جول مصر (@goaleg) April 24, 2019

بوطيب كان قد تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي بالدوري المصري.

وكان اللاعب قد غاب عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام نادي بيراميدز والتي خسرها فريقه بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

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يُذكر أن نادي الزمالك كان قد تأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب تخطي عقبة حسنية أكادير المغربي.