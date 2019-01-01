فحص طبي لتحديد موقف سعد سمير من مباراة الإنتاج الحربي

يلتقي يوم السبت المقبل بنادي الإنتاج الحربي في إطار مباريات الجولة الـ22 بالدوري المحلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ينتظر مدافع النادي الأهلي المصري سعد سمير تحديد موقفه من أجل الاستعداد لمباراة الفريق المقبلة بالدوري المصري أمام نادي الإنتاج الحربي.

ومن المنتظر أن يُجري اللاعب كشف طبي قبل مران الفريق غدًا الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الإنتاج الحربي المقبلة بالدوري المصري.

النادي الأهلي يلتقي يوم السبت المقبل بنادي الإنتاج الحربي في إطار مباريات الجولة الـ22 بالدوري المحلي.

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سعد سمير كان قد غاب عن مباراة فريقه الأخيرة التي خاضها أمام نادي سيمبا التنزاني بدوري الأبطال بسبب وجود شكوى من بعض الآلام في العضلة الضامة.

لا بديل اليوم عن الفوز لـ #الزمالك✋

بعد خسارة المباراة الأولى أمام جورماهيا برباعية🤦‍♂️

تعرض الفريق اليوم للخسارة سيزيد موقفه تعقيدًا لأن👇

الزمالك سيبقى دون أي نقاط ❌

◾️وسيرتفع رصيد نصر حسين داي لـ6⃣ نقاط ويعزز موقفه بجانب جورماهيا الذي سيواجه بيترو أتلتيكو في مباراة سهلة نسبيًا pic.twitter.com/DF7t0kfVGU — جول مصر (@goaleg) February 13, 2019

يُذكر أن مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ قد أكد في تصريحات صحفيه له أن إصابة سعد لا تدعو للقلق، لافتًا إلى أنها مجرد آلام بسيطة في العضلة الضامة.