صورة على حوض السباحة تكشف الكواليس

يبدو أن الفتى الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، استطاع سريعًا أن يجتاز صدمته الأخيرة في علاقته مع أليكس باديا، صديقته السابقة.

باديا التي تملك قرابة مليون متابع على حسابها في "تيك توك" رافقت عائلة يامال طوال بطولة أمم أوروبا الأخيرة في ألمانيا، لكنها كتبت الفصل الأخير في علاقتها مع الشاب الإسباني وانفصلت عنه، خصوصًا بعد انتشار مقطع لها في وضع حميم مع شاب.

وألغت الفتاة الإسبانية التي تكبر لاعب برشلونة بست سنوات متابعته على إنستجرام، ليرد يامال بنفس التصرف، لتنتهي علاقتهما العاطفية التي لم تدم طويلًا.

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لكن يامال استطاع سريعًا أن يغلق هذه الصفقة، وبدا أنه دخل في علاقة جديدة خلال فترة الإجازة الصيفية التي حصل عليها بعد انتهاء منافسات اليورو.

ويقضي يامال عطلته الصيفية في إسبانيا، وشوهد رفقة زميله في المنتخب ونجم أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز في شواطئ ماربيلا في الساعات الماضية يسهران سوياً بأحد الأندية الليلية.

وتم مؤخرًا تسريب صورة للاعب الإسباني من أصول مغربية، وهو على أحواض السباحة في ماربيلا، وهو يحتضن فتاة أخرى وسط أصدقائه، ليتم تفسير الصورة على أنها صديقته الجديدة.

يذكر أن لامين يامال (17 عامًا)، كان أحد العوامل الأساسية في تتويج منتخب إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.