بسبب فيديو .. صديقة لامين يامال تكتب الفصل الأخيرة في العلاقة بينهما

الثنائي ظهر سوياً عقب نهائي اليورو

بعد ظهورها معه في أمم أوروبا 2024 والاحتفال سوياً باللقب قبل أيام قليلة، يبدو أن أليكس باديا كتبت الفصل الأخير في علاقتها مع نجم برشلونة وإسبانيا لامين يامال.

باديا التي تملك قرابة مليون متابع على حسابها في تيك توك رافقت عائلة يامال طوال البطولة القارية في ألمانيا وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أن الإسبانية التي تكبر لاعب برشلونة بست سنوات في علاقة عاطفية معه.

وظهر في الساعات الماضية فيديو يظهر باديا تجلس في وضع حميم مع شاب، وصور من محادثات لها مع عديد الأشخاص تطالبهم بحذف الفيديو ومحوه من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعية.

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الخطوة التالية التي قامت بها الفتاة الإسبانية هي إلغاء متابعة يامال على إنستجرام، وهو ما قام به أيضاً لاعب برشلونة، الأمر الذي التقطته أعين المتابعين للثنائي بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو.

ويقضي يامال عطلته الصيفية في إسبانيا، وشوهد رفقة زميله في المنتخب ونجم أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز في شواطئ ماربيلا في الساعات الماضية يسهران سوياً بأحد الأندية الليلية.