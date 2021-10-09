فتاة تكشف كواليس يوم كلوب الأول في ليفربول: طلب مني المغادرة!

كيف كان اليوم الأول لكلوب في ليفربول؟

ستة سنوات مرت على تعيين يورجن كلوب، مديرًا فنيًا لفريق ليفربول الإنجليزي، شهدت العديد من الإنجازات وتحقيق للأحلام الغائبة.

جماهير ليفربول تنسب الفضل بأكمله إلى المدرب الألماني في إعادة الحياة إلى أنفيلد وترى أن الأمر بدأ بكلمات لن ينساها جمهور الريدز "علينا التحول من مشككين إلى مؤمنين".

"ليفربول إيكو" نشرت قصة عاطفية في الذكرى الـ 6 لتولي كلوب قيادة الريدز تجمعه مع أحد مشجعي فريق إيفرتون، الجار اللدود في الأيام الأولى للألماني في مدينة ليفربول.

ما هي القصة؟

تروي كيرستي لوكاس لقائها مع كلوب قبل ست سنوات: "رأيناه هو وزوجته في الحانة وأرسلنا بعض المشروبات إليهما".

وأضافت: "ثم ذهبنا للتحدث إليه ولنهنأه على التعيين، ثم اشترى لنا جولة من المشروبات كنوع من الشكر والتقطت زوجته صورة لنا جميعًا".

وأردفت: "لقد كان وودودًا للغاية وكان يطلق الكثير من النكات ثم وجد أنني من مشجعي إيفرتون وأخبرني أنني يجب أن أغادر!"

وتابعت: "كلاهما كانا رائعين ومتواضعين حقًا، لكننا لم نجلس معهم لفترة طويلة لأن الكثير من الناس قد اكتشفوا أنه كان يورجن".

كلوب لم يستغرق وقتًا طويلاً ليشعر أنه في منزله أو أن يحول المشككون إلى مؤمنين.

ما هي إنجازات كلوب مع ليفربول؟

في 8 أكتوبر 2015، أعلن نادي ليفربول تعاقده مع يورجن كلوب، لتولي مهمة تدريب الفريق، خلفًا للأيرلندي بريندان رودجرز.

وفي موسم 2019-2020 استطاع كلوب أن يحقق اللقب الغائب منذ عام 1990، ويتوج بلقب الدوري الإنجليزي بعد 30 عامًا وكان أقرب إنجاز للريدز في البطولة وقتها هو الحصول على المركز الثاني.

كما قاد الريدز لحصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي وذلك في موسم 2018-2019 أي بعد غياب 14 عامًا من آخر تتويج، بالإضافة إلى أنه توج مع الريدز ببطولتي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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