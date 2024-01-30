"فبراير الأبيض" .. جوارديولا يعلن الموعد النهائي لعودة هالاند إلى مانشستر سيتي

عودة النرويجي محورية للسيتي

زف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، خبرًا سارًا لأنصار ناديه، فيما يتعلق بموعد عودة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لتشكيل الفرق السماوي.

وفي حديثه قبل مباراة فريقه أمام بيرنلي، والمقررة غدًا الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، قال جوارديولا إن هالاند لا يعاني من الألم ويأمل أن يعود إلى الملاعب هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه سيكون متاحًا للعب في مباراة بيرنلي المقبلة.

ويغيب هالاند عن مباريات مانشستر سيتي، منذ مشاركته في خسارة الفريق على يد أستون فيلا (1-0) في 6 ديسمبر الماضي، بعد إصابته القوية في قدمه، وغاب عن آخر 10 مباريات للسيتزينز في جميع المسابقات.

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وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "من الواضح أن هالاند سيتم اختياره ضمن قائمة مباراة بيرنلي، نعم هذه هي المباراة الأولى التي يعود فيها".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر، علمًا بأن السيتزينز لعب مباراة واحدة أقل، وبعد مباراة الأربعاء ضد بيرنلي، يسافر سيتي إلى برينتفورد يوم الإثنين المقبل، قبل استضافة إيفرتون يوم السبت التالي.

يمكن أن تكون عودة هالاند محورية بالنسبة لمانشستر سيتي وسط شهر فبراير المزدحم، وهو الشهر الذي يلعب فيه الفريق 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا 19 هدفًا في 22 مباراة مع السيتي في جميع المسابقات، وشارك أساسيًا في جميع مبارياته الـ15 في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إصابته.