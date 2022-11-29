فأل خير للسعودية .. قاهر الأرجنتين لا يخرج من المجموعات
يعيش الجمهور السعودي والعربي حالة من الترقب انتظارًا للمواجهة الحاسمة التي ستجمع المنتخب السعودي مع نظيره المكسيكي مساء غدٍ الأربعاء في ختام دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022، والتي ستحسم مصير الأخضر من التأهل لدور الـ16 أو العودة إلى الرياض.
الأخضر هزم الأرجنتين في افتتاح مشواره في المونديال 2-1 ثم سقط أمام بولندا بهدفين نظيفين، ويحتاج للفوز على المكسيك للتأهل مباشرة فيما التعادل أو الخسارة سيجعلانه بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بين الأرجنتين وبولندا.
التاريخ يُقدم حقيقة قد تُمثل فأل خير للأخضر وجمهوره، إذ لم يسبق لأي منتخب هزم الأرجنتين في أولى مباريات المونديال وخرج من دور المجموعات، وقد حدث ذلك 4 مرات وكانت النهاية واحدة بتأهل "قاهر الأرجنتين" إلى دور الـ16.
راقصو التانجو سقطوا أمام ألمانيا الغربية في مونديال 1958 بنتيجة 3-1، وكذلك أمام بولندا 3-2 في نسخة 1974، المرة الثالثة كانت أمام بلجيكا بهدف نظيف عام 1982، والأخيرة حدثت أمام الكاميرون في نسخة إيطاليا 1990 بهدف دون رد.
المنتخبات الأربعة، ألمانيا الغربية وبولندا وبلجيكا والكاميرون، أنهت دور المجموعات بعدما هزمت الأرجنتين في مركز مؤهل لدور الـ16، بل إنهم جميعًا تصدروا مجموعتهم وقد وصلت ألمانيا الغربية إلى نصف النهائي والكاميرون إلى دور الـ8.
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | مطعم تحت الماء ومدينة ملاهي .. مقرات إقامة منتخبات كأس العالم
- ثنائي غانا وبرونو وحيدًا من البرتغال .. القارة السمراء تسيطر على تشكيل تاسع أيام كأس العالم!
- رجل اليوم في كأس العالم | قدوس يثبت للجميع أنّه أفضل من نيمار!
- "رونالدو المكار، وجنون مباريات الأفارقة" .. كوميكس اليوم التاسع من كأس العالم