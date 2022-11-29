فأل خير للسعودية .. قاهر الأرجنتين لا يخرج من المجموعات

الأخضر هزم الأرجنتين في افتتاح مشواره في مونديال 2022

يعيش الجمهور السعودي والعربي حالة من الترقب انتظارًا للمواجهة الحاسمة التي ستجمع المنتخب السعودي مع نظيره المكسيكي مساء غدٍ الأربعاء في ختام دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022، والتي ستحسم مصير الأخضر من التأهل لدور الـ16 أو العودة إلى الرياض.

الأخضر هزم الأرجنتين في افتتاح مشواره في المونديال 2-1 ثم سقط أمام بولندا بهدفين نظيفين، ويحتاج للفوز على المكسيك للتأهل مباشرة فيما التعادل أو الخسارة سيجعلانه بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بين الأرجنتين وبولندا.

التاريخ يُقدم حقيقة قد تُمثل فأل خير للأخضر وجمهوره، إذ لم يسبق لأي منتخب هزم الأرجنتين في أولى مباريات المونديال وخرج من دور المجموعات، وقد حدث ذلك 4 مرات وكانت النهاية واحدة بتأهل "قاهر الأرجنتين" إلى دور الـ16.

راقصو التانجو سقطوا أمام ألمانيا الغربية في مونديال 1958 بنتيجة 3-1، وكذلك أمام بولندا 3-2 في نسخة 1974، المرة الثالثة كانت أمام بلجيكا بهدف نظيف عام 1982، والأخيرة حدثت أمام الكاميرون في نسخة إيطاليا 1990 بهدف دون رد.

المنتخبات الأربعة، ألمانيا الغربية وبولندا وبلجيكا والكاميرون، أنهت دور المجموعات بعدما هزمت الأرجنتين في مركز مؤهل لدور الـ16، بل إنهم جميعًا تصدروا مجموعتهم وقد وصلت ألمانيا الغربية إلى نصف النهائي والكاميرون إلى دور الـ8.