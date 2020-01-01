فايلر: مستعدون جيدًا للهلال.. ولن نتأثر بغياب الشيخ ورمضان صبحي

الأهلي يستعد لمواجهة الهلال في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري عن مواجهة الهلال السوداني المقرر لها غدًا السبت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحتاج الفوز من أجل الصعود متصدرًا للمجموعة أو التعادل لضمان الصعود بشكل عام إلى الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط في ترتيب المجموعة الثانية في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال في النسخة الحالية.

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وقال فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "الأهلي في قمة جاهزيته لمواجهة الهلال غدًا، ونخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز".

وتابع المدير الفني السويسري: "دائمًا الأهلي يدخل المباراة لحصد الـ3 نقاط، وأنا سعيد بمجموعة اللاعبين المتواجدين في الأهلي حاليًا".

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وأضاف فايلر: "أثق في قدرات اللاعبين في تحقيق الفوز غدًا، وغياب رمضان صبحي وأحمد الشيخ لن يؤثر في اللقاء ونحن جاهزين بأي لاعبين".

الأهلي في حالة الهزيمة سيودع البطولة لصالح النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني اللذان سيصعدان في حالة فوز النجم على بلاتينيوم أو التعادل فقط.