فيديو - الاتحاد يتعادل مع الرائد إيجابيًا في الدوري السعودي

نتائج مخيبة للاتحاد في الدوري السعودي

تعادل الاتحاد مع نظيره الرائد، بهدف لكل فريق ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد واصل نتائجه المخيبة للآمال في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويقترب من مراكز الهبوط.

الشوط الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين حيث لم يفلح الفريقين في ترجمة الفرص التي اتيحت له خلال دقائق المباراة إلى أهداف.

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وفي الشوط الثاني، سريعًا نجح الرائد صاحب الأرض والجماهير في هز شباك الاتحاد عن طريق أحمد يوسف الزين.

الهدف جاء في الدقيقة 50 من عمر المباراة عن طريق مهارة فائقة من أحمد الزين حيث قام بمراوغة دفاع الاتحاد وسجل هدف في مرماهم.

وتعادل الاتحاد في النتيجة بالدقيقة 80 من عمر المباراة عن طريق ليوناردو جيل ليعيد اللقاء لنقطة البداية مرة أخرى، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وشارك الإيفواري ويلفريد بوني لاعب الاتحاد السعودي في المباراة كبديل لمدة 16 دقيقة حيث لمس الكرة فقط في مناسبتين.

2- هو عدد لمسات ولفريد بوني خلال 16 دقيقة لعبها مع الاتحاد في دوري المحترفين السعودي. ضياع. pic.twitter.com/oSlvSBF8UK — OptaArabi (@OptaArabi) January 31, 2020

وأصبح رصيد الاتحاد 16 نقطة في المركز الـ12 من ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما أصبح رصيد الرائد 27 نقطة في المركز السادس.