فايلر: تأهل الأهلي والزمالك من "بلدي" فخر للكرة المصرية

الأهلي والزمالك يتأهلان إلى نصف دوري أبطال إفريقيا

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي حقق التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق عصر اليوم، بعد الفوز في الذهاب بهدفين دون مقابل، ليصعد بمجموع الفريقين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكد فايلر أن الصعود هو نتاج لمجهود اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، وعلى ما قدموه لمعرفتهم قيمة تحقيق البطولة الإفريقية.

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وقال المدرب السويسري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "وصول فريقين من بلدي (الأهلي والزمالك) شرف كبير للكرة المصرية".

وأضاف فايلر: "نجحنا في تنفيذ ما نريده في اللقاء، وتأهلنا إلى الدور المقبل، ونفذنا خطتنا وحضرنا للمباراة بشكل قوي للغاية".

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واختتم فايلر تصريحاته قائلًا: "تأهل الأهلي والزمالك مفيد للغاية، ويعكس تقدم الكرة المصرية في الفترة الأخيرة وتطورها".

الأهلي ينتظر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي والوداد المغربي، حيث حقق الفريق المغربي الفوز في الذهاب بهدفين دون رد.