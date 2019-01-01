مؤتمر فايلر - طريقته الهجومية ورأيه باللاعب المصري ورسالة لجمهور الأهلي

المدرب السويسري يتحدث عن طموحه والتحديات التي تنتظره

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني الجديد للأهلي المصري، أنه لم يتردد في قبول مهمة تدريب الشياطين الحمر، مشددًا على أن أهم طموحاته خلال الفترة المقبلة التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة منذ سنوات.

الأهلي يعقد حاليًا مؤتمر صحفي، للكشف عن تفاصيل التعاقد مع المدرب السويسري، الذي وصل فجر اليوم الإثنين إلى القاهرة، وجهازه المعاون الذي يضم ثلاثي أجنبي هو: ديفيد سيزا مدربًا عامًا، يانكون ميشيل مدربًا لحراس المرمى، وتوماس بينكيل مخططًا للأحمال، بالإضافة إلى سامي قمصان مدربًا مساعدًا، وسيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة.

وقال فايلر، خلال المؤتمر الصحفي: "فخور للغاية أن أكون عضوًا بعائلة الأهلي، أعرف أن الأهلي له تقاليد عظيمة وجماهير رائعة وأهداف عظيمة نسعى لتحقيقها، لا بد أن نحقق الفوز، أعلم هذا جيدًا".

عن طموحاته: "الإجابة سهلة وصعبة في الوقت نفسه، علينا تطوير الفريق بشكل عام والعمل مع كافة الأجيال، لا بد أن يكون الأداء ممتع وهجومي وهذا ما فعلته مع كافة الفرق التي دربتها، في الأخير الكل سيكون سعيدًا من جمهور ولاعبين ونحن كجهاز فني، وفي الأخير كرة القدم أهم شيء بها المكسب".

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بشأن إطلاق جمهور القلعة الحمراء وسم خاص لدعمه، علق: "سعيد بدعم الجماهير لي، تابعت الوسم الذي أطلقوه على تويتر لدعمي، وهذا المنتظر من هذه الجماهير العظيمة، وأعدهم ببذل قصارى جهدنا لإسعاد الجماهير".

التحديات التي أمامه: "أعلم جيدا البطولات التي تنتظرنا، هذا تحدي كبير نرغب في اجتيازه بنجاح، وهذه رغبتنا كجهاز أيضًا مع الجمهور، وبطولة أفريقيا واحدة من أهم البطولات، سنعمل على تحقيقها، لأنها غائبة منذ سنوات".

بسؤاله عن إقدامه على خوض أول تجربة له بأفريقيا مع الأهلي: "عندما تأتي لي فرصة لقيادة فريق عظيم كالأهلي، فلا مجال للتردد، لهذا فضلت خوض أول تجربة بالقارة السمراء لي معه".

عن رأيه في مجموعة اللاعبين التي يمتلكها الفريق: "لا يمكنني الحديث حاليًا عن اللاعبين،كان لدي معلومات عن الفريق، وتابعت عدد من المباريات السابقة، وهو ما سيساعدني في عملي".

حول الضغوط الكبير التي تنتظره: "أعلم حجم الضغوط، وهي موجودة في أي نادٍ، ولا أفكر بها بقدر تفكيري في القيام بدوري".

وانتقل للحديث عن طريقة اللعب التي ينوي اعتمادها: "التكتيك يكون وفقًا للاعبين وليس المدرب، لا بد أن أتعرف على كافة اللاعبين ونوعيتهم وطريقتهم، وبعدها نحدد الطريقة، لكن بشكل عام سنحاول تطبيق طريقة هجومية وفتح اللعب لتسجيل الأهداف"

من مثله الأعلى؟: "ليس لي مثل أعلى، عملت مع كثير من المدربين الكبار، الجميع أضاف لي، أتمنى أن أكون قد استفدت منهم جميعًا، حتى أكوّن السيرة الذاتية الخاصة به".

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انطباعه عن اللاعب المصري بعد التعامل مع محمود حسن "تريزيجيه" وقتما كان مدربًا لأندرلخت البلجيكي: "أعرف أن المصريين موهوبون للغاية، عملت مع تريزيجيه وكان صغير للغاية وكانت أول تجربة له بأوروبا، والآن أنا سعيد بالعمل مع اللاعبين المصريين، خاصةً وأنهم أصحاب المستوى العالي".

واختتم برسالته للجماهير: "كل ما أطلبه أن يبقوا كما هم في ظهر الجهاز ويدعموننا، وسعيد بالتعامل مع مثل هذه الجماهير.

"أقول لهم كذلك أننا سنحاول حصد كافة الألقاب، لدينا شغف كبير لبدء مهمتنا مع الفريق ونتمنى أن نحقق الفوز في المباراة التي تنتظرنا عقب عشرة أيام، خاصة وأنها ستوافق يوم ميلادي، وهذا فأل خير".

يذكر أن الأهلي كان قد أقال مدربه السابق الأوروجوياني لاسارتي في أواخر أغسطس الماضي، عقب تلقي الهزيمة أمام بيراميدز بهدف وحيد، أدى لوداع الفريق لكأس مصر من دور الـ16.

وقاد الشياطين الحمر خلال الفترة الماضية محمد يوسف؛ المدرب العام، والذي نجح للصعود به لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بالفوز أمام اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يبدأ السويسري مهمته مع الأهلي بشكل رسمي في مواجهة كانو سبورت الغيني الإستوائي، في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال، والمقرر إقامتها في 14 من سبتمبر الجاري.