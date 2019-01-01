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الدوري الإنجليزي الممتاز

فاولر: هدف صلاح في ساوثهامبتون هو الأهم له مع ليفربول

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روبي فاولر نجم فريق ليفربول المعتزل يشيد بهدف محمد صلاح في شباك ساوثهامبتون ويصفه بالهدف الأهم في مسيرته مع الريدز.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أشاد الإنجليزي روبي فاولر نجم ليفربول السابق بالنجم المصري محمد صلاح وبما قدمه مع الريدز خلال لقاء الأمس أمام ساوثهامبتون.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها فاولر لصالح موقع البريميرليج الإلكتروني وأكد خلالها أن ذلك الهدف الذي سجله هو الأهم له مع الريدز.

وقال فاولر: "ليفربول قاتل حتى النهاية، ومانشستر سيتي يحقق الفوز في كل مباراة، ولن نرى الريدز يستسلمون قريبًا في ذلك الصراع".

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وأضاف: "محمد صلاح لطالما كان ممتازًا مع ليفربول وسجل الكثير من الأهداف الهامة، أعتقد أن الكثيرون ربما لن يتفقوا مع ما سأقوله".

وأكمل: "الهدف الذي سجله محمد صلاح أمام ساوثهامبتون ربما يكون الأهم له مع ليفربول، فلقد أعادهم من جديد على طريق البطولة".

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جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد كسر فترة جفاف بدون أهداف في مباراة الأمس أمام ساوثهامبتون بعد غياب لمدة شهرين عن التسجيل.

 

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