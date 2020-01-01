فان دي بيك لا يمانع الانتقال إلى الدوري الإنجليزي

خبر قد يكون صادمًا لريال مدريد..

ألمحت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، إلى إمكانية انتقال دوني فان دي بيك، نجم أياكس الهولندي إلى الدوري الإنجليزي الصيف المقبل.

فان دي بيك، ارتبط كثيرًا بالرحيل عن أياكس، خلال سوق الانتقالات الشتوية، إلا أنه خرج ونفى هذه التكهنات.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن صاحب الـ22 عامًا، لا يمانع الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، في الصيف المقبل، إذا وصله عرضًا رسميًا من أحد الأندية هناك.

فان دي بيك يرد على شائعات انتقاله إلى مانشستر يونايتد

ممثلو فان دي بيك، يجرون محادثات مع إدارة أياكس، لاختيار الوجهة الأفضل للاعب، ولكن حتى الآن لا توجد مفاوضات مع مانشستر يونايتد أو أي نادي آخر من إنجلترا.

ويحظى الدولي الهولندي، باهتمام ريال مدريد الإسباني، ولكن الطرفان لم يتوصلا إلى اتفاق بعد.