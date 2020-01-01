فان دي بيك يرد على شائعات انتقاله إلى مانشستر يونايتد

لاعب الوسط الهولندي وجه صدمة للراغبين في التعاقد معه!

كشف الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط فريق أياكس أمستردام الهولندي، عن عدم نيته في الرحيل عن صفوف فريقه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فان دي بيك كان قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني منذ موسم الانتقالات الصيفية الماضي، وتجدد الأمر في سوق الانتقالات الشتوية الجاري ولكن مع دخول مانشستر يونايتد في الصفقة أيضاً.

وأكد اللاعب في مقابلة مع شبكة "فوكس سبورت"، "ليس لدي النية للرحيل عن فريق أياكس في الوقت الحالي وسأحاول أن أبقى مع الفريق لأكبر فترة ممكنة".

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وأضاف: "من اللطيف سماع اهتمام أندية أخرى بخدماتي، ولكني قلت أنني سوف أبقى في أياكس وسأفعل ذلك".

وتابع: "عندما تتحدث عن رغبة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في ضمك تشعر أن الأمر في غاية الروعة لكنني أؤكد أنني لن أرحل في الشتاء خارج هولندا وسأبقى مع الفريق".

اللاعب شارك مع فريقه هذا الموسم في 26 مباراة حتى الآن وأحرز 8 أهداف، إلا أن هذا لم يكن شفيعاً لفريقه للبقاء في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليغادروا البطولة وتتوجه أنظارهم نحو الدوري الأوروبي.

أياكس كان قد غادر دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور المجموعات بعد وصوله العام الماضي إلى نصف نهائي البطولة والخروج بصعوبة أمام توتنهام، ليذهب لمسابقة الدوري الأوروبي بعد حلوله ثالثاُ في المجموعة الثامنة خلف فالنسيا المتصدر وتشيلسي الوصيف.