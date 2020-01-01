"فان دي بيك أخطأ بالانضمام إلى مانشستر يونايتد"

تصريحات غير متوقعة..

لام لويس فان خال، المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد، على مواطنه دوني فان دي بيك الانضمام إلى المانيو، معتبرًا أنها لم تكن الخطوة الصحيحة لمسيرته.

وكان المانيو قد تعاقد مع فان دي بيك نظير 40 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد تألقه مع أياكس على مدار آخر موسمين، إلا أنه لم يقدم مردودًا يذكر حتى الآن.

شارك الدولي الهولندي فقط في مباراتين بالبريميرليج والبقية حلّ بديلًا، وكانت آخر مشاركة له أمام وست هام واستُبدِل بين الشوطين أثناء تأخر فريقه بهدف نظيف.

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فان خال بدوره قال عن مواطنه "آمل أن يأتي وقته، ولكنني لا أظن أنه قد اتخذ خيارًا جيدًا، قلت ذلك فور انضمامه إليهم".

كما أضاف "إذا كان لديك بوجبا وبرونو فيرنانديش، ففي أي مركز سيلعب فان دي بيك؟ ليس لديه صفاتهما، والآن ترى أن بوجبا لا يبدأ غالبًا، فمتى يجب أي يلعب فان دي بيك؟".

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وأتم "أعتقد أنه كان بإمكانك رؤية ذلك مسبقًا، هناك العديد من الفرق التي كان يمكن أن تُنصف إمكاناته بصورة أفضل وأيضًا من فرق القمة، إنه فتى يتمتع بإمكانات هائلة".

الجدير بالذكر أن اسم فان دي بيك ارتبط بالعديد من الأندية قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد في مقدمتهم ريال مدريد، كما كان باريس سان جيرمان أحد أبرز المهتمين به أيضًا.