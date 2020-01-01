فان دين بيرج: رفضت بايرن ميونخ من أجل صلاح وثلاثي ليفربول

الشاب الهولندي سعيد بتحقيق حلمه

اعترف المراهق الهولندي فان دين بيرج، بأنه رفض أندية كثيرة، أبرزهم بايرن ميونخ، وذلك ليحقق حلمه باللعب جنبًا إلى جنب مع ثلاثي هجوم ليفربول محمد صلاح، روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

ويرى صاحب الـ18 عامًا، أن انتقاله من ناديه السابق بي إي سي زفوله إلى ليفربول، كان ولا يزال الحدث الأفضل في حياته.

وقال لصحيفة "ميرور" البريطانية "أتيحت لي فرصة الذهاب إلى بايرن ميونخ أو أيندهوفن أو ليفربول، ومنت مندهشًا من رغبة الأندية الكبيرة في التوقيع معي".

المزيد من الفرق

وأضاف "في البداية كان خيار التوقيع لآيندهوفن الأفضل بالنسبة لي، لأنني كنت أشجعه في طفولتي، لكن بمجرد أن تلقيت عرض ليفربول، اتخذت قراري".

وتابع "ليفربول نادٍ كبير، لكنه في نفس الوقت يبدو مثل العائلة، وهذا بفضل رؤية يورجن كلوب، الذي ساعدني على الوقوف أمام أفضل المهاجمين في العالم عدة مرات".

وختم حديثه "لقد سمح لي بالتدريب واللعب ضد مو صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، أمر كهذا كنت بمثابة الحلم بالنسبة لي في الماضي، هؤلاء من صفوة مهاجمي العالم، وبالطبع الأمر صعبًا، لكن عندما تدرب معهم كل أسبوع، فهذا يساعدك على تعلم بعض الدروس الهامة، وبالتبعية تتطور وتصبح أقوى".

ماني يعود لليفربول قبل مواجهة نورويتش

وجاء الشاب الهولندي إلى ليفربول الشتاء الماضي، مقابل حصول زفوله على 1.3 مليون جنيه إسترليني، وخلال هذه الفترة لعب مع الفريق الأول 4 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو هذا الموسم.