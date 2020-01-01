ماني يعود لليفربول قبل مواجهة نورويتش

ساديو ماني يعود للتدرب مع فريق ليفربول قبل مواجهة الفريق الهامة ضد نورويتش سيتي.

عاد النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول لتدريبات الفريق التي يقيمها الريدز استعدادًا لمواجهة نظيرهم نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بعد فترة غياب استمرت منذ الثالث والعشرين من يناير الماضي عندما تعرض اللاعب للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مواجهة فريقه ضد ولفرهامبتون.

وغاب ماني عن أربعة لقاءات خاضهم ليفربول في تلك الفترة حيث فاز الفريق في ثلاث مواجهات وتعادل في لقاء وحيد ضد شوروسبري بكأس الاتحاد.

المزيد من الفرق

فان دين بيرج: رفضت بايرن ميونخ من أجل صلاح وثلاثي ليفربول

وجاءت عودة ماني اليوم للتدريبات ليكون اليوم الأول له الذي يتواجد فيه على العشب منذ الشهر الماضي، مما يبشر بقرب عودته للملاعب من جديد.

ويعد ماني من أهم عناصر فريق ليفربول في الموسم الجاري وغيابه يترك تأثيرًا واضحًا في أداء الفريق، بالرغم من تألق المصري محمد صلاح المستمر.

وكان النجم السنغالي قد سجل 15 هدفًا رفقة فريق ليفربول هذا الموسم في كل البطولات خلال 31 مشاركة له، وقد نراه للمرة الـ 32 أمام نوريتش سيتي.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بعد مرور 25 جولة من البطولة وبفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه.