فان دايك: من الصعب نسيان خسارتنا اليوم بسباعية

رد فعل فيرجيل فان دايك عقب انهيار ليفربول أمام أستون فيلا

قال قائد نادي ليفربول في مباراة أستون فيلا فيرجيل فان دايك إنه من الصعب نسيان الطريقة التي خسر بها الريدز مباراة اليوم بهذه الكيفية.

وسقط ليفربول بسبعة أهداف مقابل هدفين على أرض أستون فيلا في سيناريو كارثي ومفاجئ ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الأخطاء في الخط الخلفي خانت ليفربول خاصة وأن أستون فيلا بدأ المباراة بشجاعة كبيرة ورغبة في التسجيل والوصول إلى مرمى الحارس أدريان في غياب أليسون.

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وعقب المباراة، قال فيرجيل فان دايك في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "أولاً وقبل كل شيء علينا أن نعترف بالجودة المذهلة لأداء أستون فيلا، علينا أن نمنحهم التقدير الذي يستحقونه"

وأضاف: "كان يجب أن نقدم أداء أفضل، بشكل عام نشعر جميعًا بخيبة أمل كيبرة جدًا بعد هذه الهزيمة الثقيلة، لم يكن يجب أن نخسر بهذه النتيجة"

وتابع: "يجب أن نفكر في المستقبل، ولكن الأمر يتعلق بالتمسك ببعضنا البعض والثقة الكبيرة المتبادلة بيننا كعناصر، والتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى"

وأردف: "غياب أليسون وماني؟ لقد استعدينا للمباراة بشكل جيد ولعبنا مباراة جيدة ضد آرسنال في منتصف الأسبوع ونحن نضع في حسباننا كل هذه المعطيات"

وأكد: "كان استعدادنا جيدًا لمواجهة اليوم وكنا جاهزين لذلك قبل المباراة. للأسف في المباراة لم يحدث ما خططنا له وما أردنا أن يحدث لذلك انتهت الأمور بهذه الصورة"

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يذكر أن مباراة ليفربول أمام أستون فيلا اليوم أصبحت واحدة من أهم فضائح الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة كحال مواجهة مانشستر يونايتد أمام توتنهام اليوم أيضًا.