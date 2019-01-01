فان دايك مدافعًا عن صلاح: سجل كثيرًا، وأهدافه ستعود

المدافع الهولندي يتحدث عن أزمة غياب أهداف زميله المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دافع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن زميله محمد صلاح، مؤكدًا أنه أحرز العديد من الأهداف وسيعود للتسجيل قريبًا.

وتشهد الفترة الأخيرة تراجعًا واضحًا في أداء الدولي المصري خاصة على صعيد إحراز الأهداف وإهدار الفرص، إذ لم يُسجل سوى هدف واحد في جميع البطولات خلال الشهرين الأخيرين ولم يُسجل أي هدف في البريميرليج منذ 7 مباريات.

المدافع الهولندي قدم كل الدعم لزميله، بقوله للموقع الرسمي لناديه "صلاح لاعب من الطراز العالمي. الناس تستطيع قول ما تريد لكني أعتقد أن كل أندية البريميرليج تتمنى وجوده بين صفوفها، ونحن نحب وجوده في فريقنا، هو معنا وأراه يلعب جيدًا".

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"الأهداف ستأتي. هذا أمر ربما يشغل تفكير المهاجم لكننا نخبره كل مرة أن لا عليه سوى مواصلة العمل وكل شيء سيكون جيدًا. علينا أن نكون منصفين، لقد أحرز الكثير من الأهداف لنا، وليس مجرد هدفين مثلي!".

يُذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب البريميرليج بفارق نقطتين ومباراة إضافية عن مانشستر سيتي، وسيُواجه بورتو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.