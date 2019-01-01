شاكيري يُغادر معسكر سويسرا للإصابة

خبر سيء ليورجن كلوب!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حملت التقارير القادمة من معسكر منتخب سويسرا أخبارًا سيئة ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

إذ كشفت عن إصابة لاعب الفريق "شيردان شاكيري" وخروجه من حسابات المنتخب لمباراتي تصفيات يورو 2020 أمام جورجيا والدنمارك.

وأعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم عن معاناة اللاعب صاحب الـ27 عامًا من "التهاب مؤلم في العضلة الضامة" سيمنعه من اللعب مع المنتخب خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يُعلن عن بديله خلال الساعات القادمة.

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ويُعد شاكيري أحد البدلاء المفضلين لدى كلوب في ليفربول، إذ يستخدمه بدلًا من أحد ثلاثي الهجوم الأساسي أو في حال أراد خلق زيادة عددية هجومية واللعب بطريقة 4-2-3-1.

وقد أحرز اللاعب 6 أهداف خلال 21 مباراة في البريميرليج، وجاءت جميعًا خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي.