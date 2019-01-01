فان دايك يؤكد خيبة أمله للتعادل مع إيفرتون

مدافع ليفربول يتحدث عقب التعادل مع الجار والعدو اللدود

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى فيرجيل فان دايك خيبة أمله لتعادل فريقه ليفربول مع مستضيفه إيفرتون ضمن الأسبوع الـ29 للدوري الإنجليزي، مما حافظ على صدارة مانشستر سيتي للبطولة.

تعادل ليفربول مع جاره وعدوه اللدود 0-0 رفع رصيده إلى 70 نقطة تُبقيه في المركز الثاني خلف المتصدر الجديد "مان سيتي" صاحب الـ71 نقطة، وخلال تصريحاته لقناة سكاي سبورتس الإنجليزية بعد المباراةلم يُخف فان دايك حزنه وضيقه من الفشل في ترجمة الفرص العديدة التي سنحت لزملائه إلى أهداف.

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إذ قال "بالتأكيد نشعر بخيبة أمل. لقد استحقينا الفوز والنقاط الثلاثة واحتفالهم بعد المباراة يؤكد هذا. كان لدينا فرص للفوز بالمباراة ولكننا لم ننجح في إنهائهم بالشكل المطلوب. سنعود من جديد".

أضاف المدافع الهولندي "أحب هذا النوع من المباريات، أتينا إلى هنا بهدف العودة بالنقاط الكاملة لكننا لم ننجح في مهمتنا. الآن الوقت للتعافي والاستعداد للمباراة القادمة. نحن نركز على اللقاء القادم، الجميع يُريد قمة الدوري ولا يُمكننا تغيير الوضع حاليًا".