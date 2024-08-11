"مؤشر يقلق صلاح وأرنولد" .. فان دايك يضع ليفربول في مأزق بـ"رسالة غامضة" حول مستقبله!

ماذا قال فان دايك بشأن مستقبله مع ليفربول؟

وجه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم فريق الكرة بنادي ليفربول، الأنظار نحو إدارة الريدز، للتساؤل بشأن موقفها من اللاعب، وهل سيتم تجديد عقده، أم أن الموسم المُقبل سيكون الأخير له في آنفيلد.

ويواجه ليفربول أزمة في خسارة صفقة قًدرت بمبلغ 75 مليون جنيه استرليني، حال رحيل اللاعب بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي المُقبل، بعد انتهاء عقده، حال عدم تحرك الإدارة لتوقيع عقد جديد مع فان دايك.

وعلق فيرجيل (33 عامًا) على مسألة تجديد عقده مع ليفربول، قائلًا "ليس هناك أي تغييرات في الوقت الحالي"، ليصوب الأنظار نحو الإدارة، خاصة وأن فان دايك كان قد صرّح، خلال شهر مايو الماضي، بأنه سعيد جدًا في النادي، ويود البقاء مع الريدز، ولكن ليس هناك أي تقدم يتعلق بتأمين مستقبله الكروي.

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وبات فان دايك، الذي أحرز هدف تتويج ليفربول بلقب كأس كاراباو في الموسم الماضي، واحدًا من ثلاثة لاعبين رئيسيين يستعدون لخوض الموسم الأخير لهم مع الفريق الإنجليزي، حال عدم تجديد عقده، مع محمد صلاح وألكساندر أرنولد.

ونوّه فان دايك بأن ليفربول يحتاج لتدعيم صفوفه ببعض التعاقدات، معربًا عن اطمئنانه تجاه عمل الإدارة خلف الكواليس، وأنهم يعفلون الشيء الصحيح من أجل الحصول على أفضل تشكيل ممكن في بطولة يشارك فيها.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "إنديبندنت" بأن ليفربول لم يعلن عن تعاقده مع أي صفقة - حتى الآن - فيما أبدى النادي اهتمامًا بضم لاعب الوسط الإسباني مارتن زوباميندي، الذي يمتلك شرطًا جزائيًا مع ريال سوسيداد، بقيمة 51 مليون جنيه استرليني، إلا أن اللاعب لم يخطر الإدارة برغبته في الرحيل بعد.