ميلخيوت لفان دايك: هذا شرط دخول قائمة العظماء

رسالة واضحة من الهولندي لمواطنه لاعب ليفربول

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ماريو ميلخيوت نجم هولندا السابق أن الفوز بالألقاب شرط دخول قائمة العظماء في كرة القدم، ذلك في رسالة وجهها لمواطنه مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك.

ويرى العديد من المتابعين والجماهير أن فان دايك هو المدافع الأفضل في كرة القدم حاليًا، خاصة مع المستوى الرائع الذي يُقدمه مع ليفربول منذ انضم إليهم في يناير 2018.

ميلخيوت وجه رسالة للاعب المتوج بعدد من البطولات المحلية في اسكتلندا قبل التوجه للعب في البريميرليج، قال فيها "من المهم جدًا له الآن وجوده في فريق يفوز بالألقاب، لأن هذا ما يُميزك في النهاية".

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"قد تكون في النهاية مدافعًا جيدًا جدًا لكن الفوز بالألقاب يجعلك تُصبح أحد العظماء، والعظماء يفوزون بالالقاب. هو لاعب يمتلك كل الإمكانيات اللازمة ولديه مدرب يُحبه ويجعله يلعب دومًا، لكنه بحاجة لإضافة الألقاب لمسيرته، فهو يلعب كرة القدم لهذا السبب. وإن قال لك شيئًا مختفًا، سيكون غريبًا جدًا بالنسبة لي. لا أتخيل لاعبًا لا يريد الفوز بالألقاب خلال مسيرته".

أتم مدافع تشيلسي السابق مستبعدًا رحيل فان دايك عن الريدز قريبًا، داعيًا إدارة النادي لعدم القلق تجاه هذا الأمر رغم الاهتمام المتصاعد به من الأندية الغنية حول العالم، مضيفًا "لا أعتقد أن فان دايك يُفكر بالرحيل عن ليفربول، سعي النادي لتجديد عقده يأتي خوفًا من اهتمام الكبار به، لكن وصل النادي للتو ولا أظنه يُفكر بالذهاب".