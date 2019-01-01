فان دايك يُطالب زملاءه بأداء أفضل خارج ملعبهم في الأبطال

المدافع الهولندي يتوقع مباراة صعبة جدًا في بافاريا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد فيرجيل فان دايك على صعوبة مواجهة بايرن ميونيخ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مطالبًا زملائه في ليفربول بتقديم أداءٍ أفضل مما فعلوا خارج ملعبهم في البطولة هذا الموسم لضمان التأهل لربع النهائي.

ولم يخرج الريدز بأفضل من نتيجة التعادل السلبي على ملعبهم ذهابًا أمام الفريق البافاري، وقد تحدث فان دايك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة مؤكدًا قوة اللقاء وصعوبته، ومشيدًا بأداء البايرن في مباراة آنفيلد خاصة دفاعيًا.

مضيفًا "أعتقد أنهم غيروا قليلًا من طريقة لعبهم، لذا نحن بحاجة لنكون جاهزين للقتال، لأنهم على الأرجح سيهاجمون بقوة خاصة في بداية المباراة. ستكون صعبة وعلينا أن نلعب أفضل مما فعلنا في مبارياتنا الخارجية الأخيرة في دوري الأبطال".

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المدافع الهولندي اعترف بأن أداء ليفربول لم يكن على المستوى المطلوب في دور المجموعات، لكنه أكد على رغبتهم بذل قصارى جهدهم لضمان العبور لربع النهائي، مع تكراره وصف المهمة بالصعبة جدًا.

ورفض اللاعب صاحب الأداء المتميز هذا الموسم مع الفريق الإنجليزي الحديث عن أفضلية ضخمة للفريق الألماني بسبب نتيجة الذهاب، موضحًا "الخروج من مباراة الذهاب بشباك نظيفة جيد للفريقين، لكننا نعلم أن إحرازنا لهدف يعني حاجتهم لإحراز هدفين، هكذا هو الأمر ونحن نريد الفوز بالمباراة والتأهل".

"سنتعرض للحظات صعبة خلال المباراة، لحظات سنكون خلالها تحت ضغط هائل، لأنهم يمتلكون الكثير من اللاعبين أصحاب الجودة وقد أظهروا ذلك، لكن ستكون لنا لحظاتنا في المباراة أيضًا لأننا نمتلك الجودة كذلك".

أتم قائلًا "الجميع يستطيع أن يلحظ مدى صعوبة دوري الأبطال. موقفنا الحالي هو أننا نبدأ المباراة بنتيجة 0-0 ونأمل أن نستطيع إتمام المهمة المطلوبة منا".