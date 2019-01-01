فان دايك رغم الثلاثية: لاعبو ليفربول يشعرون بالفخر

هزيمة ثقيلة للريدز في كامب نو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، أن فريقه يشعر بالفخر على ما قدمه حتى الآن في الموسم الجاري على الرغم من إمكانية الخروج دون أي تتويج.

وسقط ليفربول بثلاثية أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، ومصيره ليس بيده قبل جولتين من نهاية البريميرليج وصراع القمة مع مانشستر سيتي.

وقال فان دايك مع "دازون": "لا نريد التفكير في فرضية عدم التتويج، نقدم موسم طيب وسنحاول الفوز بشيء، لو لم يحدث سنستمر بالعمل".

وواصل: "ميسي لاعب عالمي ويثبت ذلك من عدة سنوات، لا يجب أن تغفل عنه، خصوصاً عندما نكون في حالة هجوم وهو ينتظر على جوانب الملعب".

احتفال هستيري من ريو فرديناند وجاري لينكر بهدف ميسي الخرافي في شباك ليفربول ⚽️pic.twitter.com/wz205FhgWR — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2019

وأكمل: "نشعر بالفخر، لعبنا ضد أحد أفضل فرق العالم، والأمر ينطبق أيضاً على منافستنا في بطولة الدوري ومازلنا مستمرين في السباقين، أي فريق يتمنى ذلك".

وختم الهولندي: "كل شيء جائز في كرة القدم، بالتأكيد نؤمن، هذه طبيعتنا، اليوم أظهرنا قدرتنا على مقارعتهم وخلق الفرص، يجب أن نسجل".

ويلعب ليفربول مساء السبت مع نيوكاسل بالدوري، ثم يستضيف برشلونة الثلاثاء المقبل على ملعب "أنفيلد" ولقاء العودة لنصف النهائي.