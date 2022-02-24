فان دايك: اتمنى أن أكون بمثل جودة ماتيب!

أشاد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بمستوى زميله في الفريق جويل ماتيب، وتمنى أن يمتلك نفس الجودة التي يمتلكها المدافع الكاميروني.

وساهم الثنائي في تحقيق فوزًا هامًا للريدز مساء أمس الأربعاء، على حساب ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، بسداسية دون رد، وسجل كل منهما هدفًا في المباراة.

ماذا قال فان دايك عن ماتيب؟

قال المدافع الهولندي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه عن ماتيب: "أتمنى لو أنني أمتلك جزء من قدرته على المراوغة في بعض الأحيان، يمكنه التقدم إلى مناطق المنافس دون خوف".

وتابع: "إنها نقطة قوة كبيرة لديه، فهي أيضًا تسحب بعض من مدافعي المنافس مما يعطي بعض الحرية لمهاجمي فريقنا، لقد أخبرته قبل المباراة أنني أشعر أنه سيسجل هدفًا، لقد صنع من قبل لجوتا وأخبرته أن المرة القادمة سيسجل بنفسه".

وأضاف: "أعتقد أن رباعي دفاع ليفربول، ومعنا جو جوميز، نقدم مستويات كبيرة ونحافظ على شباكنا بأقصى ما يمكن، نحن بحاجة إلى الجميع ومن الجيد أن نرى ماتيب في حالة جيدة بعيدًا عن الإصابات".

ماذا قال فان دايك على فوز ليفربول على ليدز يونايتد؟

وأكمل فان دايك حديثه عن فوز فريقه السادس على التوالي في البريميرليج وقال: "حققنا فوزًا جيدًا على منافس صعب، أسلوب لعب ليدز مميز وصعب إنهم لا يستسلمون أبدًا لذا كان يتوجب علينا أن نكون حذرين دائمًا".

وعن مستوى محمد صلاح في الفترة الأخيرة قال فان دايك: "صلاح يعشق مطاردة الأرقام القياسية وتحقيقها، ولكنه يعلم أن قبل أي شيء الفريق يريد تحقيق أشياء جيدة هذا الموسم، ولديه دور كبير في هذا بسبب أهدافه".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

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