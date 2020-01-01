فان دايك: إنجز؟ أعرفه جيدًا ولا أحتاج إلى دراسته

فان دايك يتحدث عن مواجهة فريقه السابق

قال فيرجيل فان دايك قلب دفاع نادي ليفربول إن مواجهة ساوثهامبتون ستكون خاصة بالنسبة له على الرغم من أنه قد واجههم من قبل.

ويستضيف ليفربول مساء الغد غريمه ساوثهامبتون على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وحول المواجهة أمام زميله السابق داني إنجز أكد فان دايك أنه لا يحتاج إلى دراسة تحركاته والطريقة التي يلعب بها نظرًا لأنه يعرفه جيدًا.

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بما يقدمه إنجز هذا الموسم وسعيد من أجل النادي، لقد كان أحد أهم لاعبي الفريق منذ انضم له ويلعب بكل ما يملكه"

وتابع: "آمل أن يسيروا على النسق التصاعدي ولكننا سنلعب مباراة الغد من أجل الفوز والاستمرار في سلسلة الانتصارات التي حققناها في الفترة الماضية"

وأردف: "الاستعداد للمباراة يكون أفضل في حال كنت تعرف نقاط القوة والضعف لدى المهاجم الآخر، لقد لعبت معه فترة تجعلني لا أحتاج دراسة طريقة لعبه"

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يذكر أن داني إنجز يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق خلال الموسم الحالي، حيث شارك صاحب الـ 27 عامًا في 24 مباراة سجل خلالهم 14 هدفًا.