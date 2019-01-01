فان دايك: مباراة ألمانيا أثبتت أن الطريق مازال طويلًا

مدافع هولندا يتحدث عقب الخسارة القاسية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى فيرجيل فان دايك خيبة أمله لخسارة منتخب بلاده "هولندا" أمام ألمانيا 3-2 ضمن تصفيات يورو 2020 على ملعب يوهان كرويف.

وكان المنتخب الهولندي قد خرج من الشوط الأول متأخرًا بهدفين دون رد قبل أن يتمكن من تعديل النتيجة عند مرور ساعة من اللعب، وفيما كان اللقاء يتجه للتعادل خطف نيكو شولز الفوز للضيوف بهدف قاتل.

مدافع ليفربول قال بعد المباراة "نحن ندرك تمامًا أن الطريق مازال طويلًا، ومباراة الليلة أثبتت هذا. عدنا في النتيجة بشكل ممتاز جدًا، وهنا كان يجب علينا الخروج بنقطة التعادل على الأقل".

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أضاف "من السيء جدًا أننا لم ننجح في هذا. عانينا من الصعوبات في الشوط الأول، تحركوا كثيرًا ونحن افتقدنا للتنظيم الجيد. تحسنا كثيرًا في الشوط الثاني بعدما أصبح فرينكي دي يونج يلعب أكثر من الوسط".

من جانبه قال ممفيس ديباي الذي صنع هدف وأحرز الثاني خلال المباراة "نحن محبطون بالتأكيد بعد المباراة. حين تلعب شوطًا ثانيًا مثلما فعلنا اليوم، فأنت تستحق أكثر من الخسارة. لم نلعب جيدًا خلال الشوط الأول".

يُذكر أن هولندا كانت قد هزمت روسيا البيضاء في مباراتها الأولى في التصفيات بأربعة أهداف دون رد، فيما تُعد مباراة الأمس هي الأولى للألمان في مشوار التصفيات.