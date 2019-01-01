ديباي يُنصب نفسه "الرجل الأهم" في هولندا "كومان"

الأرقام تؤكد تفوق ديباي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد ممفيس ديباي نجم ليون أهميته القصوى لمنتخب هولندا تحت قيادة رولاند كومان خاصة في الجانب الهجومي، ذلك بإحرازه هدف وصناعته لآخر خلال مواجهة ألمانيا الجارية حاليًا.

وتقدم الألمان في الشوط الأول بهدفين دون رد، لكن هولندا عادت في الفترة الثانية بهدفين، أحرز الأول ماتياس دي ليخت من تمريرة حاسمة لديباي، وعاد الأخير بنفسه ليُسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة، ومازال اللقاء جاريًا حتى الآن.

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ورفع لاعب مانشستر يونايتد السابق رصيده من الأهداف التي تحمل بصمته مع المنتخب الهولندي في عهد كومان إلى 13 هدفًا، إذ أحرز 8 وصنع 5، فيما سجل بطل أوروبا عام 1988 تحت قيادة نجم دفاعه في الثمانينات 22 هدفًا.

بما يعني أن ديباي ترك بصمته على ما يقرب من 59% من أهداف الطواحين البرتقالية تحت قيادة كومان صاحب الـ56 عامًا.

يُذكر أن اللاعب سجل هدفين في مباراة هولندا الأولى في تصفيات يورو 2020، والتي هزم خلالها منتخب روسيا البيضاء بأربعة أهداف دون رد.