فان دايك أسرع لاعب في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي

المدافع الهولندي يتفوق على جاريث بيل ولوري ساني

فيسبوك تويتر بلال محمد

تم اختيار فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي كأسرع لاعب في دوري أبطال أوروبا، النسخة الماضية، التي فاز بها الريدز.

المدافع الهولندي، تخطى لاعبين أمثال جاريث بيل من ريال مدريد، ولوري ساني وكايل ووكر لاعبا مانشستر سيتي، وغيرهم.

وسجل المدافع صاحب الـ 28 عاماً، سرعة مقدرها 34.5 كم/ ساعة في مباراة فريقه أمام برشلونة، بذهاب نصف نهائي البطولة، وفقاً للتقرير الفني الصادر من الاتحاد الأوروبي.

وفي المركز الثاني، جاء ساني لاعب مانشستر سيتي بسرعة مقدارها 34.4 كم/ ساعة، وزميله ووكر في المركز الثالث بسرعة 34.2 كم/ ساعة.

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وفي سياق متصل حقق دوسان تاديتش لاعب أياكس الهولندي، أكبر عدد من المسافات ركضاً لكل مباراة، أكثر من أي لاعب.

جدير بالذكر ان فان دايك، حصل على لقب أفضل لاعب في أوروبا منذ عدة أيام بالإضافة إلى لقب أفضل مدافع، في حقل قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.