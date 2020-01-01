فان خال يغري أندية الدوري الإنجليزي بحكيم زياش

المدرب الهولندي لويس فان خال المدير الفني الأسبق لأياكس ومانشستر يونايتد يشيد بالمغربي حكيم زياش.

أشاد المدرب الهولندي لويس فان خال المدير الفني الأسبق لأياكس الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالنجم المغربي حكيم زياش.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها مع شبكة "NOS" وأكد خلالها أن زياش يملك من الموهبة ما يمنحه القدرة الإبداعية الكبيرة في المباريات.

وشدد فان خال خلال تصريحات أن موهبة زياش لم تتوقف عن النمو منذ أن انضم لصفوف فريق أياكس، مشيدًا بقدرته على التطور.

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وقال فان خال: "لقد تطور بشكل مذهل في صفوف أياكس، ليس فقط على مستوى الإبداع، لكن على المستوى الجماعي مع بقية الفريق أيضًا".

وأضاف: "الجميع في الوقت الحالي يدرك كم هو لاعب يمتلك الكثير من الحلول الإبداعية، وأنه يعمل بشكل كبير للغاية بالنسبة لتلك النوعية من اللاعبين، ويسجل الأهداف ويصنعها أيضًا، كل ما سبق يجعله لاعبًا مميزًا للغاية".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن نادي تشيلسي يقترب بشكل كبير من اللاعب المغربي ليضمه لصفوفه في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن زياش كان قد لعب 35 مباراة رفقة فريق أياكس في الموسم الجاري، سجل خلالهم ثمانية أهداف، وصنع 21 في كل البطولات.