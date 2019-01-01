فان خال يقارن بين متعة طريقته الهجومية وطريقة سولشار

ويؤكد أن نجاح مانشستر الحالي هو نتاج عمل جوزيه مورينيو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى لويس فان خال مدرب مانشستر يونايتد الأسبق اعتقاده بأن جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق له دور في نجاح الفريق الحالي.

وقال فان خال في تصريحاته لبي بي سي:"الطريقة التي يلعب بها مانشستر يونايتد الآن ليست طريقة (أليكس) فيرجسون (المدرب التاريخي للنادي)".

وأضاف:"إنها دفاعية وترتكز على المرتدات، إذا كنت تحبها فأنت تحبها، إذا كنت تعتقد أنها ممتعة أكثر من هجومي الممل، حسناً، ولكنها ليست الحقيقة".

وأوضح:"سولشار خسر مرتين للتو وعليه التعامل مع ذلك، من المهم أن يتأهل مانشستر يونايتد لدوري الأبطال، كما كانت الأهمية حين كنت مدرباً".

وتابع:"يمكنهم الفوز بدوري أبطال أوروبا لأنهم يلعبون بأسلوب دفاعي ومن الصعب الفوز عليهم، وسواء كان ذلك يعجبك أو لا، إنها نتيجة عمل مورينيو".

يذكر أن أولي جونار سولشار مدرب الفريق المؤقت قد حل بدلاً من البرتغالي جوزيه مورينيو عقب إقالة الأخير في ديسمبر الماضي.