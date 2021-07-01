فان بوميل يسمي كلبه "ابرا" ويثير غضب زلاتان!

فان بوميل يتحدث عن علاقته بزلاتان

تحدث الهولندي، مارك فان بوميل، المدير الفني الجديد لنادي فولفسبورج الألماني عن العلاقة التي تجمعه بالسويدي إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالي وسبب تسمية كلبه "ابرا".

كيف هي العلاقة بين فان بوميل وابراهيموفيتش؟

تحدث الهولندي إلى صحيفة "بيلد" عن علاقته بإبراهيموفيتش وعن تسمية كلبه على اسمه وقال: "تربطني أنا وزلاتان علاقة جيدة جدًا، لقد التقينا في ميلانو وما زلنا على اتصال".

وأضاف: "في البداية كنت أبحث عن اسم لكلبنا، ثم اقترحت زوجتي إبرا، اعتقدت أن الفكرة كانت جيدة ".

ماذا كان رد فعل إبراهيموفيتش على التسمية؟

قال فان بوميل: ". "في البداية زلاتان لم يجد الأمر لطيفًا أو مضحكًا، لكن عندما أرسلت له صورة وفي وقت لاحق أعتقد أنها كانت جيدة "

يكشف فان بوميل. ويضيف بغمزة: "إبراء كلب بلدي لطيف للغاية وهادئ، ليس مثل إبرا نفسه".

كيف كانت العلاقة بين فان بوميل وابرا من قبل؟

في نهائي دوري أبطال أوروبا 2010، أي قبل انتقال فان بوميل إلى صفوف ميلان كان لاعبًا لبايرن ميونخ، وحدث احتكاك مباشر بينه وبين إبراهموفيتش داخل الملعب ثم انتقلت إلى خارجها وأصبحت هناك حرب تصريحات بين اللاعبين.

وبعد عام واحد انتقل الهولندي إلى فريق ميلان الإيطالي وأصبح اللاعبين صديقين مقربين وصرح فان بوميل عن علاقتهم من قبل حيث قال: "إنه مشابه لي، لأنه يريد أيضًا الفوز طوال الوقت ولا يخشى المعركة. كانت لدينا بعض الاشتباكات، لكننا أصدقاء الآن ".

جدير بالذكر أن هذه لن تكون المهمة التدريبية الأولى للمدرب الهولندي صاحب الـ44 عامًا، فقد تولى مسبقًا منصب المدرب المساعد في منتخب أستراليا، ثم عاد إلى موطنه لبدأ رحلته مع “بي إس في أيندهوفن”.

حيث تولى مهمة تدريبه مع بداية موسم 2017/2018، إلى أن رحل في ديسمبر 2019 (75 مباراة / 44 فوزًا / 17 هزيمة) دون الفوز بأي لقب.

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