فان برونكهورست يترك مانشستر سيتي من أجل الصين

مفاجأة لم تكن متوقعة..

أصبح جيوفاني فان برونكهورست على أعتاب مغادرة مانشستر سيتي من أجل الذهاب لفريق جوانزو الصيني وتولي الدفة الفنية لهم.

برونكهورست انضم إلى مجموعة السيتي في الصيف الماضي، وكان يُنظر إليه باعتباره كادر مستقبلي هام لمختلف الأندية التي تملكها الشركة الإماراتية مالكة الفريق السماوي.

لكن يبدو وأن تجربة اللاعب الهولندي لن تستمر طويلًا، حيث أنه يضع الرتوش الأخيرة في مفاوضاته مع جوانزو وسيتم إعلانه مدربًا لهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

نُظر إلى برونكهورست كمدرب لفريق نيويورك سيتي، شقيق مانشستر سيتي، خلال وقت قريب للغاية، إلا أن العرض المادي المقدم له من الصين يبدو وأنه من المستحيل رفضه.

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صاحب الـ44 عامًا عمل مدربًا لفينورد روتدرام لأربعة مواسم، قبل أن يتركهم الصيف الماضي وينضم إلى مجموعة السيتي التي أرادت إعداده ليأخذ مناصب أكبر في المستقبل القريب.

الجدير بالذكر أن مايكل أرتيتا قد غادر مانشستر سيتي في الأيام الماضية من أجل أن يكون مدربًا لأرسنال، مع اختلاف مركزه داخل حامل لقب البريميرليج، حيث كان مساعدًا لبيب جوارديولا.

كما يجدر الإشارة أن برونكهورست كان من أكثر المدربين الواعدين في هولندا، حيث قاد فينورد للتتويج بلقب الدوري الأول لهم خلال آخر عقدين.